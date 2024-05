Cosa farà l'Inter con Alexis Sanchez? Pellegrini svela: "Voleva i nerazzurri, ma le cose sono cambiate"

L'attaccante cileno ha più volte mostrato insofferenza per il suo minutaggio: al Real Betis si sbilanciano.

San Siro, Inter-Tornio: la formazione di Simone Inzaghi, di fronte ai suoi tifosi, festeggia il titolo vinto pochi giorni prima contro il Milan nel Derby, e lo fa precedendo la parata del pullman scoperto che, di lì a poco, avrebbe sostanzialmente riempito Milano.

Alexis Sanchez non è in campo: non ancora, almeno. Hakan Calhanoglu sta celebrando il rigore appena trasformato, i compagni lo abbracciano. "El Nino Maravilla", la prima cosa che fa, è rivolgersi alla panchina occupata da Simone Inzaghi e farsi notare.

"Mister, adesso i cambi però!": è la sintesi della stagione di un giocatore che, quando chiamato in causa, ha risposto sempre presente, ma che adesso di trova di fronte a un bivio. Rimanere o no all'Inter? La risposta potrebbe averla data l'allenatore di una squadra che nulla ha a che fare coi nerazzurri. Manuel Pellegrini.