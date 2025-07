Alexander Isak ha comunicato al Newcastle la sua intenzione di lasciare il club quest'estate, su di lui ci sono il Liverpool e l'Al-Hilal. Intanto l'attaccante svedese salta il tour precampionato dei Magpies, ufficialmente per infortunio.

Alexander Isak vuole lasciare il Newcastle, a comunicarlo al club è stato lo stesso attaccante.

Lo svedese non è partito col resto della squadra per il tour estivo in Asia, ufficialmente a causa di un infortunio.

Allo stesso tempo però Isak ha informato il Newcastle di voler cambiare squadra già in questa sessione di mercato.

L'articolo prosegue qui sotto

I Magpis non vorrebbero cedere l'attaccante, ma una folle offerta di Liverpool o Al-Hilal potrebbe convincerli a lasciarlo partire.