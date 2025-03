Carragher si sbaglia su Alexander-Arnold: il Liverpool è un club enorme, ma non c'è niente di più grande del Real Madrid

L'imminente trasferimento in Spagna del difensore dovrebbe essere celebrato: dimostra quanto sia progredito il calcio inglese.

Il segreto peggio custodito del calcio è stato svelato: Trent Alexander-Arnold sta per andare al Real Madrid. Non è ancora ufficiale, ma non si può tornare indietro dopo che il terzino destro del Liverpool ha firmato un contratto quinquennale con i Blancos, che diventerà realtà alla scadenza del suo contratto con i Reds, alla fine di giugno.

Il trasferimento era nell'aria da tempo, con il Real Madrid che aveva chiarito le proprie intenzioni all'inizio dell'anno, quando aveva fatto un'offerta per strappare il ventiseienne al Liverpool nella finestra di mercato di gennaio. Secondo Marca, il giocatore aveva deciso già nel 2023, poco dopo che il suo migliore amico Jude Bellingham si era trasferito ai Blancos, che il suo tempo al Liverpool era giunto al termine.

Ci sono state reazioni furibonde da parte di molti fans del Liverpool, con un tifoso che si è filmato mentre bruciava la sua maglietta di Alexander-Arnold e altri che hanno chiesto che il giocatore venisse lasciato fuori dalla squadra per il resto della stagione.

Poi ci sono state prese di posizione più sfumate, che riconoscevano l'ovvio richiamo del Santiago Bernabeu, pur esprimendo disappunto per il fatto che Alexander-Arnold non voglia trascorrere tutta la sua carriera al Liverpool e cercare di contribuire a renderlo la seconda forza in Europa dopo il Real Madrid.

Ma entrambe le conclusioni sono sbagliate. Il Real Madrid è e sarà sempre la destinazione finale per qualsiasi calciatore, tranne forse per quelli cresciuti tifando per il Barcellona. Il fatto che la squadra di maggior successo in Europa voglia ingaggiare Alexander-Arnold dovrebbe essere celebrato.