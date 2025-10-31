Aleksandar Stankovic MVP del mese con il Brugge: in estate può già tornare all'Inter

Aleksandar Stankovic ci ha messo pochissimo a prendersi la titolarità e la centralità nel Club Brugge: arrivato in estate dall'Inter, il centrocampista classe 2005 ha iniziato alla grande la sua nuova avventura.
Il premio ricevuto per le prestazioni fatte ad ottobre lo dimostra, così come il grande minutaggio che sta avendo fino ad ora. Rendimento che ovviamente non passa inosservato all'Inter, non tanto perché fino a pochi mesi fa era nerazzurro, ma soprattutto perché in futuro potrebbe tornare nel club.
Scenari futuri a cui si troverà davanti la dirigenza interista; nel frattempo però la crescita del figlio di Dejan è evidente, sotto gli occhi di tutti.