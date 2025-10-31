Pubblicità
Pubblicità
Aleksandar Stankovic BruggeGetty Images
Andrea Ajello

Aleksandar Stankovic MVP del mese con il Brugge: in estate può già tornare all'Inter

Il centrocampista sta brillando in Belgio ed è stato premiato: l'Inter può riacquistarlo, lo scenario per il futuro.

Pubblicità

Aleksandar Stankovic ci ha messo pochissimo a prendersi la titolarità e la centralità nel Club Brugge: arrivato in estate dall'Inter, il centrocampista classe 2005 ha iniziato alla grande la sua nuova avventura.

Il premio ricevuto per le prestazioni fatte ad ottobre lo dimostra, così come il grande minutaggio che sta avendo fino ad ora. Rendimento che ovviamente non passa inosservato all'Inter, non tanto perché fino a pochi mesi fa era nerazzurro, ma soprattutto perché in futuro potrebbe tornare nel club. 

Scenari futuri a cui si troverà davanti la dirigenza interista; nel frattempo però la crescita del figlio di Dejan è evidente, sotto gli occhi di tutti. 

  • STANKOVIC MVP DEL MESE

    Il club belga ha annunciato il premio vinto da Stankovic, premiato come miglior giocatore del mese di ottobre. Questo il comunicato del Brugge. 

    "Dopo un mese fantastico, Aleksandar Stanković è stato votato per la prima volta come Giocatore del Mese! Con il 28% dei voti, si porta a casa il trofeo. Brandon Mechele (25,3% dei voti) e Romeo Vermant (25,1% dei voti) completano il podio. Stanković si è distinto a ottobre per la sua costanza e versatilità in campo. In difesa, è stato solido come una roccia: preciso nei movimenti, forte nei duelli e sempre pronto a dare il massimo. Ma si è fatto notare anche in attacco, con momenti emozionanti e occasioni create in diverse partite. Per Aleksandar, questo è il suo primo trofeo di Giocatore del Mese!". 

    • Pubblicità

  • LA STAGIONE DI STANKOVIC AL BRUGGE

    Il Brugge sta lottando per il primato in campionato, con la squadra allenata da Nicky Hayen che si trova attualmente seconda in classifica, a tre punti dall'Union Saint Gilloise. 

    Tra i giocatori imprescindibili c'è già Stankovic; il talento serbo è già sceso in campo 18 volte tra tutte le competizioni, titolare nelle ultime 10 gare di campionato e sempre schierato dal primo minuto anche in Champions.

    Non è ancora riuscito a segnare ma non è quello ciò che gli chiede il tecnico. In mezzo al campo, Stankovic si è preso il posto ed è ormai una delle certezze della squadra, pur essendo ancora così giovane. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PERCHÉ L'INTER LO HA CEDUTO

    Stankovic, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter fino alla Primavera, nella passata stagione era stato ceduto in prestito al Lucerna, in Svizzera, dove ha potuto giocare con continuità.

    In estate, l'Inter ha deciso di lasciarlo partire per 10 milioni di euro; una cifra non banale per chi ancora non ha mai esordito in Serie A. Ovviamente però le prestazioni del giocatore in Belgio pongono riflessioni sulla scelta del club nerazzurro di privarsene. Stankovic non avrebbe probabilmente trovato molto spazio nell'attuale rosa dell'Inter. 

    A convincere però la dirigenza interista a cederlo è stata la formula; l'Inter infatti ha un'opzione di riacquisto per i prossimi due anni. Di fatto, non ha ancora perso il controllo totale sul giocatore. 

  • A QUANTO PUÒ RIPRENDERLO L'INTER

    Nell'accordo tra i due club, il prezzo fissato affinché l'Inter possa riprendere Stankovic varia; nell'estate 2026 il diritto di recompra è pari a 23 milioni mentre nell'estate 2027 aumenta di 3 milioni, arrivando a 26 milioni, quasi il triplo di quanto lo ha venduto quest'estate.

    Sarà una decisione non facile questa per l'Inter, perché da una parte, il talento che sta continuando a mostrare il centrocampista serbo spinge a programmare un investimento futuro e non lasciarsi scappare l'occasione. Dall'altra ovviamente c'è la questione economica; riprenderlo a 23 o 26 milioni quando era nelle mani della società e dopo averlo ceduto a 10 milioni sarebbe come, almeno in parte, ammettere un errore di valutazione e strategico. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa
OH Leuven crest
OH Leuven
OHL
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
Coppa Italia
Inter crest
Inter
INT
Venezia crest
Venezia
VEN