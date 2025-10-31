Aleksandar Stankovic MVP del mese con il Brugge: in estate può già tornare all'Inter

Il club belga ha annunciato il premio vinto da Stankovic, premiato come miglior giocatore del mese di ottobre. Questo il comunicato del Brugge.

"Dopo un mese fantastico, Aleksandar Stanković è stato votato per la prima volta come Giocatore del Mese! Con il 28% dei voti, si porta a casa il trofeo. Brandon Mechele (25,3% dei voti) e Romeo Vermant (25,1% dei voti) completano il podio. Stanković si è distinto a ottobre per la sua costanza e versatilità in campo. In difesa, è stato solido come una roccia: preciso nei movimenti, forte nei duelli e sempre pronto a dare il massimo. Ma si è fatto notare anche in attacco, con momenti emozionanti e occasioni create in diverse partite. Per Aleksandar, questo è il suo primo trofeo di Giocatore del Mese!".