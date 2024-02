Alcaraz si presenta alla Juventus: "Gioco anche da falso 9, Cristiano Ronaldo un'ispirazione"

Conferenza stampa di presentazione per Carlos Alcaraz: "Locatelli mi ha sorpreso, ha una tecnica incredibile".

A San Siro si è visto all'opera per poco più di cinque minuti, troppo pochi per poter dare un giudizio sul primo approccio col nostro calcio: Carlos Alcaraz ha esordito con la maglia della Juventus in una sfida tutt'altro che banale, in attesa di un minutaggio maggiore già a partire dalla prossima uscita.

Il centrocampista argentino è subito stato gettato nella mischia da Allegri, sebbene fosse sbarcato a Torino da poche ore dopo la fumata bianca del trasferimento in prestito con diritto di riscatto dal Southampton.

L'ex Racing ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione ai suoi nuovi tifosi: focus sui ruoli in cui può essere impiegato e sulle prime sensazioni in merito a questa nuova avventura, passando anche per un riferimento ad un grande ex come Cristiano Ronaldo.