Alcaraz convocato per Inter-Juventus, Allegri: "Disponibii anche Rabiot, Chiesa e Tiago Djalò"

Il tecnico bianconero prepara la supersfida di San Siro e annuncia che porterà anche i nuovi acquisti Alcaraz e Tiago Djalò.

La notte più attesa è finalmente arrivata, domenica sera la Juventus affronta l'Inter in quello che sarà un vero bivio per la stagione bianconera.

In caso di vittoria, infatti, la Juventus tornerebbe in vetta alla classifica scavalcando proprio i nerazzurri che però dovranno recuperare la gara contro l'Atalanta rinviata causa impegni in Supercoppa Italiana.

Un'eventuale sconfitta, invece, lancerebbe l'Inter a +4 con la possibilità di allungare addirittura a +7 battendo l'Atalanta nel recupero.

Ma cosa ha detto Massimiliano Allegri nella conferenza della vigilia di Inter-Juventus?