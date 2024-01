Alcaraz alla Juventus: quando firma, arrivo in Italia e presentazione ufficiale con i bianconeri

Il centrocampista argentino è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juve: quando firma, l'arrivo in Italia e la presentazione ufficiale.

La Juventus ha atteso le battute finali del calciomercato per piazzare il tanto atteso colpo a centrocampo per rinforzare il pacchetto in mediana di Massimiliano Allegri.

La scelta, alla fine, è ricaduta su Carlos Alcaraz, classe 2002 di proprietà del Southampton che si prepara a vestire la maglia bianconera fino al termine della stagione.

L'argentino, infatti, approderà a Torino con la formula del prestito oneroso, che comprenderà anche un diritto di riscatto per acquisirne il cartellino a titolo definitivo.