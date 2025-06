Albania-Serbia dove vederla: TV8, Cielo, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Albania e Serbia si sfidano nella gara di qualificazione verso i Mondiali 2026: dove vedere la partita in tv e in streaming e le formazioni.

Sabato 7 giugno 2025, alle ore 20:45, a Tirana va in scena Albania-Serbia, match valido per la terza giornata del Gruppo K delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026.

Si tratta di una sfida dal grande peso sportivo e simbolico, considerata la rivalità storica tra le due nazionali, alimentata da profonde tensioni politiche e da un precedente particolarmente acceso.

L’Albania, allenata da Sylvinho, è reduce da un buon inizio: sconfitta per 2-0 all’esordio contro l’Inghilterra, seguita da una netta vittoria per 3-0 contro l’Andorra. I rossoneri sono secondi in classifica con 3 punti, e puntano a mantenere il passo per una storica qualificazione. La Serbia, guidata da Dragan Stojkovic, debutta in queste qualificazioni dopo aver rinviato le prime due giornate per impegni di Nations League. I serbi arrivano con grandi ambizioni, ma dovranno affrontare un ambiente ostile e senza il supporto dei propri tifosi, esclusi per motivi di sicurezza su disposizione UEFA.

Albania e Serbia si sono affrontate solo due volte nella loro storia recente, durante le qualificazioni a Euro 2016. La gara di andata a Belgrado, nell’ottobre 2014, fu sospesa a causa di gravi incidenti scoppiati in seguito all’apparizione di un drone con la bandiera della “Grande Albania” sul campo. La UEFA assegnò la vittoria a tavolino per 3-0 alla Serbia. Il ritorno, giocato nell’ottobre 2015 a Elbasan, fu vinto 2-0 dai serbi. Da allora, le due nazionali non si sono più affrontate.

