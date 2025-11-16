Albania-Inghilterra oggi visibile in tv? Dove guardare la partita di qualificazione ai Mondiali

Si affrontano quest'oggi allo stadio Arena Nazionale di Tirana la prima e la seconda del girone K delle qualificazioni europee al Mondiale, ovvero Albania contro Inghilterra.

Entrambe conoscono già quale sarà il loro futuro visto che l'Inghilterra è certa del primo posto e quindi di accedere direttamente al Mondiale mentre l'Albania vincendo contro la Serbia nell'ultima gara si è assicurata i playoff che disputerà a marzo provando a conquistare l'accesso al Mondiale.

La partita è in programma oggi domenica 16 novembre con il calcio d'inizio che sarà alle 18. Di seguito dove poter vedere Albania-Inghilterra in tv.