Harry Kane InghilterraGetty Images
GOAL

Albania-Inghilterra oggi visibile in tv? Dove guardare la partita di qualificazione ai Mondiali

L'Albania ospita l'Inghilterra nell'ultima giornata del gruppo K delle qualificazione ai Mondiali: la sfida oggi visibile in tv. Tutte le informazioni sulla partita.

Si affrontano quest'oggi allo stadio Arena Nazionale di Tirana la prima e la seconda del girone K delle qualificazioni europee al Mondiale, ovvero Albania contro Inghilterra. 

Entrambe conoscono già quale sarà il loro futuro visto che l'Inghilterra è certa del primo posto e quindi di accedere direttamente al Mondiale mentre l'Albania vincendo contro la Serbia nell'ultima gara si è assicurata i playoff che disputerà a marzo provando a conquistare l'accesso al Mondiale.

La partita è in programma oggi domenica 16 novembre con il calcio d'inizio che sarà alle 18. Di seguito dove poter vedere Albania-Inghilterra in tv. 

  • PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA-INGHILTERRA

    Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Bajrami, Manaj, Uzuni. Ct: Sylvinho.

    Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, Burn; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel.

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO DELL'INGHILTERRA

    • Inghilterra: 21 punti
    • Albania: 14 punti
    • Serbia: 10 punti
    • Lettonia 5 punti
    • Andorra: 1 puno
  • DOVE VEDERE ALBANIA-INGHILTERRA IN TV

    La sfida odierna tra Albania e Inghilterra sarà trasmessa in tv da Sky. Il match in particolare sarà visibile sul canale 255.

  • ALBANIA-INGHILTERRA IN DIRETTA STREAMING

    Sarà possibile vedere Albania-Inghilterra anche in diretta streaming; lo si potrà fare attraverso il servizio straming di Sky, ovvero Sky Go tramite l'appmentre su NOW tramite il sito o l'applicazione del servizi. 

