Albania-Cile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Albania sfida il Cile in amichevole: tutto su formazioni e su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

Amichevole internazionale di scena allo stadio 'Tardini' di Parma: sfida in salsa interista tra l'Albania di Kristjan Asllani e il Cile di Alexis Sanchez. Entrambe le nazionali saranno impegnate anche in una successiva amichevole, che completerà il quadro di questa sosta: l'Albania sfiderà la Svezia il 25 marzo, mentre un giorno più tardi la 'Roja' affronterà la Francia di Mbappé. Amichevole di preparazione a Euro 2024 per l'Albania, con il Cile che invece sarà impegnato nella Copa America organizzata negli Stati Uniti. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito tutte le info su Albania-Cile: dalle formazioni scelte dai due commissari tecnici alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.