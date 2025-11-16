Albania ai playoff Mondiali, gioca in casa o fuori? Come funzionano semifinali e finale

Il successo contro l'Andorra e contemporanea sconfitta della Serbia contro l'Inghilterra ha portato l'Albania ai playoff. La squadra di Sylvinho ha ora il destino nelle proprie mani, con la possibilità di qualificarsi per la prima volta nella storia al Mondiale in caso di superamento della semifinale e soprattutto della finalissima.

Di scena a marzo 2026, le due partite degli spareggi vedranno l'Albania impegnata in due partite in gara secca. Partite che Asllani e compagni potrebbero giocare in casa, o al massimo disputare in trasferta solo una di quelle previste.

Ranking e sorteggio determinano il futuro dell'Albania per le due partite playoff, le più importanti nella storia calcistica del paese.