Francesco Schirru

Albania ai playoff Mondiali, gioca in casa o fuori? Come funzionano semifinali e finale

Il regolmento degli spareggi Mondiali per l'Albania: potrebbe giocare in casa sia la semifinale che l'eventuale finale.

Il successo contro l'Andorra e contemporanea sconfitta della Serbia contro l'Inghilterra ha portato l'Albania ai playoff. La squadra di Sylvinho ha ora il destino nelle proprie mani, con la possibilità di qualificarsi per la prima volta nella storia al Mondiale in caso di superamento della semifinale e soprattutto della finalissima.

Di scena a marzo 2026, le due partite degli spareggi vedranno l'Albania impegnata in due partite in gara secca. Partite che Asllani e compagni potrebbero giocare in casa, o al massimo disputare in trasferta solo una di quelle previste.

Ranking e sorteggio determinano il futuro dell'Albania per le due partite playoff, le più importanti nella storia calcistica del paese.

  • SEMIFINALE IN CASA DELL'ALBANIA?

    L'Albania giocherà la partita di semifinale in casa qualora arrivi ai playoff in prima o in seconda fascia.

    A '90 dal termine dei gironi, l'Albania si trova proprio in seconda fascia, ma potrebbe scalare in terza a seconda dei risultati delle altre Nazionali nell'ultimissima partita di qualificazione.

    A determinare le fasce è infatti il ranking FIFA, ragion per cui agli spareggi potrebbero qualificarsi squadre con un grado più alto, che eventualmente farebbero scalare l'Albania in terza fascia.

    In quest'ultimo caso l'Albania sarebbe ospitata per la semifinale in gara unica degli spareggi.

  • LA FINALE PLAYOFF IN CASA DELL'ALBANIA?

    Se la semifinale playoff in casa dell'Albania è determinata dal ranking FIFA e dal posizionamento in seconda o terza fascia, l'eventuale finalissima a cui parteciperà la squadra rossonera non vede la classifica delle Nazionali come principio per poter giocare in casa la partita.

    La finale, infatti, si giocherà in casa della squadra sorteggiata il 20 novembre. Nella giornata che determinerà l'avversaria dell'Albania in semifinale, così come la partita da cui arriverà l'eventuale finalista, verrà anche decisa da quale delle due gare uscirà la squadra padrona di casa nell'ultimo atto di qualificazione al Mondiale.

    Anche una squadra presente in quarta fascia, dunque, può ospitare la partita finale.

