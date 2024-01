Al Shabab-Roma 1-2, cronaca, tabellino e voti: buona la seconda per De Rossi, decisivo Lukaku

Una rete nel finale di Romelu Lukaku regala il successo ai giallorossi: vantaggio firmato Joao Costa, pareggio saudita con Carrasco.

Romelu Lukaku non ci sta, a pochi minuti dalla segnalazione del recupero: controllo col fisico. Di posizione. Poi mancino e rete: in amichevole, sì, ma che importa? "Buona la seconda" per la Roma di Daniele De Rossi che, in amichevole in Arabia Saudita, supera l'Al Shabab per 1-2.

Alcune buone notizie, per quanto possa regalarne una gara del genere: a metà settimana e parecchio distante dall'Italia. La prima riguarda i giovani: De Rossi schiera dal primo minuto Golic, Pisilli e Joao Costa. Una linea verde da annotare.

E proprio quest'ultimo porta in vantaggio la Roma nel secondo tempo, con una spaccata sul secondo palo, su assist di Zalewski.

Poi sale in cattedra l'Al Shabab, con i giallorossi che calano di rendimento e sbagliano fin troppo: Carrasco, vecchia conoscenza del calcio europeo, realizza il pari con una punizione perfetta.

All'85' l'1-2 di Lukaku: leggera la marcatura della difesa saudita e mancino vincente. Un'altra dose di fiducia per De Rossi.