Il portoghese costretto a saltare la sfida contro Messi a Riyadh: lo conferma l'allenatore Luis Castro.

Alla fine no: non sarà una "Last Dance", quella che andrà in scena in occasione dell'amichevole tra Al Nassr e Inter Miami.

A Riyadh, Cristiano Ronaldo non scenderà in campo contro la formazione di Lionel Messi: a sorpresa, dopo tanta attesa.

Ad annunciarlo è stato in conferenza stampa proprio l'allenatore dell'Al Nassr, Luis Castro, che ha annunciato l'assenza del portoghese nella Riyadh Season Cup.