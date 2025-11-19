Al Mondiale 2026 ci sarà anche Curaçao: una nazione da 150.000 abitanti alla Coppa del Mondo, superato il record dell'Islanda

Il rappresentante principale della squadra è sicuramente anche il giocatore più noto, ovvero quel Cuco Martina che ha militato in Premier League per diversi anni, prima di tornare in Olanda e alla fine militare proprio nella massima serie di Curaçao.

Martina è Curaçao, considerando come fosse presente in squadra già il 9 agosto 2011, nella prima partita dopo la dissoluzione delle Antille Olandesi. Il giocatore con più partite giocate, seppur di poco, è ancora lui. La sua leadership è fondamentale anche nel 2025, all'inseguimento del sogno Mondiale.

Fondamentali per l'eventuale approdo al Mondiale sono i due Bacuna, Juninho e Leandro, capaci di acquisire esperienza nei più svariati campionati europei e scegliendo Curaçao da diversi anni dopo aver fatto parte delle giovanili olandesi con alcuni grandi colleghi facendi parte della rappresentativa dei Paesi Bassi.

Il miglior marcatore della rappresentativa risulta essere invece Rangelo Janga, classe 1992 nato a Rotterdam che non ha mai avuto grosse fortune in Eredivisie, riuscendo però a dire la sua nella seconda serie olandese, in cui gioca anche attualmente, e in campionati di A, dal Kazakhstan, alla Slovacchia.

Tra i giocatori nel giro della rappresentativa anche l'ex Manchester United Tahit Chong, che nel 2025 ha scelto Curaçao, dove è nato. Cresciuto nelle giovanili olandesi, come tanti colleghi alla fine, anche per le mancate occasioni in Nazionale maggiore, ha optato per i Caraibi:

"L'idea è sempre stata lì per anni perché quella è casa 'casa'" ha raccontato alla FIFA. "Curaçao aveva bisogno di sistemare alcune cose nell'organizzazione e sento che hanno fatto quei passi nel corso degli anni. Sentivo che era il momento giusto".