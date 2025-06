Al Hilal-Pachuca 2-0, pagelle e tabellino: Salem Al Dawsari e Marcos Leonardo a segno, Inzaghi vola agli ottavi

Il pallonetto di Salem Al Dawsari e il guizzo di Marcos Leonardo valgono la prima vittoria al Mondiale e la qualificazione.

L'Al-Hilal ottiene la sua prima vittoria al Mondiale per Club battendo 2-0 il Pachuca e, complice la sconfitta del Salisburgo contro il Real Madrid, chiude il girone H al secondo posto, staccando così il pass per gli ottavi di finale dove la squadra di Simone Inzaghi se la vedrà contro il Manchester City di Pep Guardiola.

La prima conclusione del match porta la firma del Pachuca con Dominguez che lascia partire un destro dai venti metri che sibila non lontano dalla porta di Bono. Un lampo iniziale al quale segue una fase di predominio territoriale dell'Al-Hilal che sfocia nel goal del vantaggio al minuto 22: Nasser Al Dawsari imbuca per Salem Al Dawsari, il cui pallonetto non lascia scampo a Jurado. Da quel momento, la squadra di Inzaghi comanda le operazioni al cospetto della formazione messicana che soltanto poco prima dell'intervallo prova ad alzare il baricentro ma senza esito.

Nella ripresa il Pachuca prova ad alzare ritmo e intensità delle operazioni ma le sortite di marca messicana peccano di efficacia. L'Al-Hilal, dal canto suo, inserisce la modalità gestione ma nel finale corre qualche brivido di troppo. I sauditi sfiorano il raddoppio con il blitz in area di Marcos Leonardo, il cui colpo sotto viene sventato dalla bella parata in uscita di Jurado. Sul ribaltamento, però, il colpo di testa di Dominguez si spegne di pochi centimetri a lato della porta di Bono. In pieno recupero l'Al-Hilal rischia clamorosamente di sbandare, ma a tempo praticamente scaduto Marcos Leonardo scaccia i fantasmi e chiude i giochi. Al triplice fischio, Inzaghi può esultare per la sua prima vittoria da tecnico dell'Al-Hilal. Ora il City. E l'asticella si alza vertiginosamente.