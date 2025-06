Al-Ain-Juventus dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al-Ain e Juventus si affrontano nella prima giornata del Mondiale per Club: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

Inizia il cammino della Juventus al Mondiale per Club. I bianconeri sfidano gli emiratini dell'Al-Ain nel match valevole per la prima giornata del gruppo G. L'articolo prosegue qui sotto L'Al-Ain è approdato al Mondiale grazie alla vittoria della Champions League asiatica nella stagione 2023/24, mentre la Juventus si è assicurata un posto tra le migliori 32 del mondo grazie al punteggio ottenuto nel Ranking UEFA nel quadriennio 2021-2024. Di seguito tutto quello che c'è da sapere su Al-Ain-Juventus: dalle probabili formazioni a dove vederla in tv e streaming.