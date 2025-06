Al Ain-Juventus, come rivedere la partita in replica, in differita e on demand

Giocata alle 3:00 di notte tra mercoledì e giovedì, la partita della Juventus vinta 5-0 è disponibile per tutti nelle ore successive alla conclusione.

Dopo il pareggio dell'Inter, la goleada della Juventus. I bianconeri non hanno lasciato scampo all'Al-Ain, club emiratino battuto per 5-0 nella partita che ha segnato l'esordio del Mondiale per Club 2025 per entrambe.

Comincia benissimo, in questo modo, il torneo della Juventus, in prima fila per il passaggio del turno come la seconda miglior squadra, tra l'altro, dell'intera competizione in termini di reti.

Inutile dire che dopo un'inizio così i tifosi della Juventus sono pronti a rivedere la partita on demand, così da recuperare goal e giocate dei bianconeri negli Stati Uniti.