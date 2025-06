Al Ahly-Inter Miami dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Ahly e Inter Miami inaugurano il Mondiale per Club: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Il Mondiale per Club può finalmente avere inizio: spazio al match inaugurale del torneo organizzato dalla FIFA con in campo gli egiziani dell'Al Ahly e i padroni di casa dell'Inter Miami.

Entrambe sono state sorteggiate nel Gruppo A, comprendente anche Palmeiras e Porto: questa sarà la prima sfida in assoluto tra i due club, mai affrontatisi prima d'ora.

L'Al Ahly è reduce dalla vittoria del 45° campionato egiziano della sua storia: battuti i Pyramids al termine di un entusiasmante duello in vetta durato tutta la stagione; l'Inter Miami di Lionel Messi è invece terza nella classifica del Gruppo Est della Major League Soccer, attualmente in corso di svolgimento.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Al Ahly-Inter Miami: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.