Aké rompe la maledizione del Manchester City: Guardiola batte il Tottenham nel suo stadio

Il Manchester City si qualifica per gli ottavi della FA Cup: primo successo per Guardiola nel 'nuovo' stadio del Tottenham dopo cinque k.o. di fila.

Missione compiuta per il Manchester City che, oltre alla qualificazione agli ottavi di finale di FA Cup, rompe anche una maledizione che sembrava non avere fine: sconfitto per la prima volta il Tottenham al 'Tottenham Hotspur Stadium', impianto inaugurato nella primavera del 2019 e che aveva sempre visto gli 'Spurs' trionfare sugli uomini di Pep Guardiola.

Merito di Nathan Aké, autore del goal decisivo all'88' tra le polemiche dei padroni di casa: nel mirino il blocco più o meno lecito di Ruben Dias ai danni di Vicario, che sugli sviluppi di un corner calciato da De Bruyne non è riuscito a dare forza con i pugni al pallone, raccolto a sua volta dal difensore olandese e depositato in rete con un semplice tap-in.

Un goal che sa di liberazione per Guardiola, finalmente vittorioso nella casa del Tottenham che tante amarezze gli aveva riservato in passato.