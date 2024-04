Ajax, sospeso l'a.d. Kroes: accusa di reato penale ai danni del club

L'Ajax ha sospeso con effetto immediato l'amministratore delegato Alex Kroes: è accusato di aver commesso un reato penale ai danni del club.

Non sembra esserci pace per l'Ajax, lontanissimo dalla vetta dell'Eredivisie e di recente eliminato dalla Conference League: oltre ai problemi 'di campo', per il club di Amsterdam c'è anche un'altra grana di tutt'altro tenore da risolvere.

L'amministratore delegato Alex Kroes è stato sospeso con effetto immediato con l'accusa di aver commesso un reato di natura penale proprio ai danni della sua società.

Un ulteriore scossone che rende la stagione dei 'Lancieri' decisamente dimenticabile, lontana dalle aspettative iniziali e dai fasti di un passato neanche tanto lontano.