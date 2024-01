Ajax-Roma dove vederla: DAZN, Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della Champions femminile

La Roma femminile in campo contro l'Ajax per la nuova giornata della Champions: tutte le info su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dentro o fuori per la Roma femminile nell'ultimo turno della fase a gironi di Champions femminile. Nell'equilibratissimo gruppo C le giallorosse possono solo vincere ad Amsterdam contro le colleghe olandesi: con un pareggio o una sconfitta sarà arrivederci al massimo torneo. La Roma, attualmente a cinque punti in cinque turni, non deve però solamente vincere, ma anche sperare nel pareggio del Bayern o nella sconfitta delle bavaresi contro il PSG. In caso di pareggio, sconfitta o di vittoria del Bayern, infatti, la Roma è eliminata dalla Champions League femminile. Tutte le informazioni su Ajax-Roma di Champions League femminile: orario, dove si gioca, dove vedere la partita in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto