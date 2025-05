L'Ajax perde il campionato, Weghorst colpisce il cameraman: condanna social

Frustrazione per i giocatori dell'Ajax, l'attaccante di Farioli attacca un cameraman intento a filmare dopo la mancata vittoria della Eredivisie.

Poche volte un campionato è stato deciso in questo modo. Un ribaltamento assoluto della favorita Ajax, capolista fino alle ultime giornate, ha portato al successo insperato del PSV, Campione d'Olanda dopo aver rimontato i rivali nel mese di maggio. La rabbia, la tensione e la disperazione sportiva dei Lancieri è palpabile, ma Wout Weghorst è andato oltre.

Condanna social immediata per il 32enne olandese, arrivato ad Amsterdam la scorsa estate per essere la punta di Farioli, tecnico italiano che ha perso la Eredivisie con risultati negativi, uno dopo l'altro, nelle ultime settimana.

Weghorst è finito nel mirino dei propri tifosi, così come quelli avversari, per aver colpito un cameraman dopo il termine della partita vinta 2-0 contro il Twente. Un risultato che non ha bastato per vincere il campionato, in virtù del contemporaneo 3-1 del PSV in casa dello Sparta Rotterdam.