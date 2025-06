La stella del Barcellona e della Spagna Bonmati è stata dimessa dall'ospedale dopo essere stata curata per una meningite virale: ora l'Europeo?

Dopo la diagnosi e il trattamento della meningite, Aitana Bonmatì è stata dimessa dall'ospedale.

Due volte Pallone d'Oro femminile, la campionessa spagnola spera ora di poter partecipare all'Europeo 2025, ormai imminente.

La Spagna, però, ha veramente poco tempo per decidere: tra pochi giorni comincerà l'Europeo e per questo la Bonmatì non potrà essere sostituita ancora a lungo.