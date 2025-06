Ait-Nouri al Manchester City, tutto fatto: pioggia di milioni sul Wolverhampton, nuovo rinforzo per Guardiola

Ait-Nouri sarà un nuovo giocatore del Manchester City: visite mediche ok e firma imminente sul contratto.

Il Manchester City non si ferma a Tijjani Reijnders: in attesa dell'ufficialità dell'arrivo del centrocampista olandese dal Milan, la società inglese sta per annunciare un rinforzo sulla fascia sinistra.

Trattasi di Rayan Ait-Nouri, in arrivo dal Wolverhampton che per lui si appresta a ricevere una somma non indifferente: chiara dimostrazione della potenza economica dei 'Citizens'.

Per il terzino algerino mancano soltanto gli ultimi dettagli, poi si potrà considerare un giocatore del Manchester City a tutti gli effetti.