Folle aggressione dei tifosi del Bari a Polito: ceffoni e spinte in autogrill dopo il pari col Cittadella

Non si placa la tensione a Bari, dal punto di vista calcistico, e non solo: la formazione biancorossa, che ha sfiorato la promozione in Serie A neanche un anno fa, rischia adesso di retrocedere in Serie C.

Un vortice di eventi negativo ha caratterizzato la stagione dei "galletti" che, oltre al campo, adesso devono pensare anche alla questione ambientale.

A farne le spese è stato il direttore sportivo Ciro Polito, pesantemente aggredito dai tifosi dopo il pareggio col Cittadella.