Aggressione all'arbitro in Sicilia, stangata del Giudice Sportivo: squadra esclusa dal campionato, otto giocatori squalificati fino al 2030

Dopo l'aggressione al giovane arbitro arrivano le sanzioni: Riposto escluso dal campionato Allievi, otto calciatori fermi per cinque anni.

La stangata attesa è arrivata dopo l'aggressione subita da un giovane arbitro in una partita del campionato nazionale Allievi in Sicilia.

La squadra coinvolta nell'episodio di violenza è stata esclusa dal campionato di competenza, mentre otto giocatori della stessa squadra non potranno scendere in campo per i prossimi cinque anni.

Una sanzione durissima, insomma, quella del Giudice Sportivo della Lega nazionale Dilettanti dopo giorni di indignazione collettiva per quanto avvenuto.