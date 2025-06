Aggie Beever-Jones, Claudia Pina, Manuela Giugliano e sette potenziali stelle emergenti da tenere d'occhio agli Europei 2025

Ella Toone, Chloe Kelly e Alex Popp hanno conquistato Euro 2022, chi potrà seguire le loro orme nel torneo in Svizzera?

Ogni grande torneo ha le sue stelle emergenti, e il Campionato Europeo di quest'estate non farà eccezione. A Euro 2022, nonostante avesse già 27 anni, Beth Mead si è sentita una grande star proiettata sotto i riflettori come mai prima d'ora: l'ala inglese si è classificata seconda nella votazione per il Pallone d'Oro e nei mesi successivi al torneo ha pubblicato un libro. Anche Ella Toone, Lena Oberdorf, Chloe Kelly e Alex Popp hanno migliorato la loro reputazione.

Ai Mondiali femminili del 2023, la spagnola Aitana Bonmati è stata la giocatrice che è passata dall'essere molto apprezzata e incredibilmente rispettata nei circoli del calcio femminile a diventare una vera e propria star mondiale, grazie anche a quel torneo che le ha permesso di conquistare il primo dei suoi due Palloni d'Oro fino ad oggi. Ma ci sono stati anche altri nomi che si sono fatti conoscere a un pubblico più ampio, come la colombiana Linda Caicedo o la giapponese Hinata Miyazawa, il cui trasferimento al Manchester United ha fatto seguito alla vittoria della Scarpa d'Oro nell'estate precedente.

Bonmati è arrivata a quella Coppa del Mondo già meritevole del Pallone d'Oro, mentre Caicedo sembrava pronta per il suo grande momento dopo aver rubato la scena in Copa America l'anno precedente. Altre, come Miyazawa, invece, possono emergere in modo più inaspettato, cambiando l'intera carriera.

Quindi, con Euro 2025 che sta per iniziare, quali sono le giocatrici che hanno il potenziale per conquistare il torneo e farsi conoscere in tutto il continente, e persino nel mondo? GOAL seleziona sette possibili stelle emergenti.