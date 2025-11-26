Adzic non decolla alla Juventus, un'altra prestazione insufficiente contro il Bodo/Glimt: così aumentano i dubbi sul suo futuro in bianconero

Spalletti lo ha schierato titolare a centrocampo in Norvegia ma il talento montenegrino ha deluso ancora ed è stato sostituito già all'intervallo. I dubbi sul futuro di Adzic alla Juventus aumentano.

