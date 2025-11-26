Adzic non decolla alla Juventus, un'altra prestazione insufficiente contro il Bodo/Glimt: così aumentano i dubbi sul suo futuro in bianconero

Un'altra occasione sprecata. Nella Juventus che torna con la prima vittoria europea dalla trasferta di Bodo c'è un volto triste.
Stiamo parlando di Vasilije Adzic, giovanissimo talento montenegrino del quale si dice da tempo un gran bene ma che in bianconero non è ancora riuscito a mostrare tutto il suo potenziale.
Spalletti, un po' a sorpresa, lo ha schierato titolare in Norvegia accanto a Manuel Locatelli ma è stato di fatto costretto a sostituirlo già durante l'intervallo.
Un po' come peraltro era già accaduto qualche settimana fa a Igor Tudor durante la gara di campionato contro l'Atalanta anche se in quel caso il montenegrino era rimasto in campo quasi un'ora.
E allora i dubbi aumentano: Adzic è davvero pronto per giocare nella Juventus?