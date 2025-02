Adzic gioca e incanta con la Juventus Next Gen: splendido goal su punizione contro il Benevento

Non utilizzato da Thiago Motta nella Juventus, il centrocampista gioca in Serie C con la formazione Next Gen e segna uno splendido goal.

Di lui si dice da tempo un gran bene, ma fin qui Vasilije Adzic non è riuscito a trovare spazio nella Juventus. In realtà il giovane talento montenegrino è molto apprezzato da Thiago Motta, che anche a gennaio ha escluso una sua cessione. Adzic però all'inizio di questa stagione è stato frenato da una serie di problemi muscolari che gli hanno impedito di allenarsi con continuità. L'articolo prosegue qui sotto E ora che la rosa bianconera è quasi al completo, ovviamente, scendere in campo diventa complicato. Ecco perché Adzic domenica 9 febbraio ha giocato titolare nelle file della Juventus Next Gen contro il Benevento.