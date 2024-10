Serie C

Montero schiera i due giocatori lanciati da Thiago Motta ma la Juventus Next Gen perde ancora, è sempre più ultima.

Se la Juventus non ride, la Juventus Next Gen continua a piangere dopo la sconfitta subita in casa contro il Sorrento.

E dire che Paolo Montero stavolta ha potuto contare su due giocatori già nel giro della squadra di Thiago Motta.

Nella gara valida per la dodicesima giornata di Serie C, infatti, sono scesi in campo dal 1' sia Rouhi che Adzic.