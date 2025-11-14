Adzic e Krstovic in goal e decisivi nella vittoria del Montenegro di Vucinic: non segnavano da settembre, Juventus e Atalanta possono sorridere

Il sorpasso definitivo del Montenegro è arrivato poco prima dell’intervallo, quando Nikola Krstovic ha avuto la chance di portare avanti la sua nazionale dal dischetto.

Il tiro dell’attaccante non è stato impeccabile, ma il portiere Hankins non è riuscito a trattenere il pallone, che gli è scivolato dietro la schiena finendo in rete in modo rocambolesco.

A favorire la marcatura è stata l’acqua accumulata nei pressi della linea di porta: una pozza formatasi per la pioggia battente ha fatto schizzare la sfera verso l’interno della rete.

Anche per Krstovic si è trattato del primo goal dal 21 settembre, quando aveva realizzato una doppietta nel 3-0 sul Torino, secondo il riepilogo delle sue recenti prestazioni.

Un ritorno al goal tanto utile al Montenegro quanto incoraggiante per l’Atalanta, che attende un segnale di continuità dal suo centravanti.