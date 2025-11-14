Adzic e Krstovic in goal e decisivi nella vittoria del Montenegro di Vucinic: non segnavano da settembre, Juventus e Atalanta possono sorridere

Molto spesso le sfide delle nazionali rappresentano un’opportunità per alcuni calciatori per interrompere il digiuno da goal e spezzare quello che sembra essere a tutti gli effetti un incantesimo.
Nel settimo match del girone L di qualificazione ai Mondiali 2026, Gibilterra aveva sorpreso portandosi in vantaggio sul Montenegro. La nazionale guidata da Vucinic ha però reagito con determinazione, ribaltando il risultato grazie al pareggio di Vasilije Adzic e al rigore trasformato da Nikola Krstovic, compagni di nazionale e calciatori che militano in Serie A, rispettivamente nella Juventus e nell’Atalanta.
Per entrambi si è trattato di un ritorno al goal atteso da mesi: il centrocampista della Juventus non segnava dal 13 settembre contro l’Inter, mentre il centravanti - oggi all’Atalanta - era a secco dal 21 settembre, data della doppietta rifilata al Torino.
Un successo importante per la nazionale balcanica e un segnale positivo per i due club italiani che sperano di ritrovare nelle migliori condizioni fisiche e mentali i loro calciatori.