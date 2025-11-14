Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FBL-EUR-NATIONS-MNE-TURAFP

Adzic e Krstovic in goal e decisivi nella vittoria del Montenegro di Vucinic: non segnavano da settembre, Juventus e Atalanta possono sorridere

Rimonta firmata dai goal di Adzic e Krstovic, entrambi a segno per la prima volta da settembre: un segnale anche per Juventus e Atalanta.

Pubblicità

Molto spesso le sfide delle nazionali rappresentano un’opportunità per alcuni calciatori per interrompere il digiuno da goal e spezzare quello che sembra essere a tutti gli effetti un incantesimo.

Nel settimo match del girone L di qualificazione ai Mondiali 2026, Gibilterra aveva sorpreso portandosi in vantaggio sul Montenegro. La nazionale guidata da Vucinic ha però reagito con determinazione, ribaltando il risultato grazie al pareggio di Vasilije Adzic e al rigore trasformato da Nikola Krstovic, compagni di nazionale e calciatori che militano in Serie A, rispettivamente nella Juventus e nell’Atalanta.

Per entrambi si è trattato di un ritorno al goal atteso da mesi: il centrocampista della Juventus non segnava dal 13 settembre contro l’Inter, mentre il centravanti - oggi all’Atalanta - era a secco dal 21 settembre, data della doppietta rifilata al Torino. 

Un successo importante per la nazionale balcanica e un segnale positivo per i due club italiani che sperano di ritrovare nelle migliori condizioni fisiche e mentali i loro calciatori.

  • LA RINASCITA DI ADZIC

    Il primo momento decisivo è arrivato al 33', quando Vasilije Adzic, trequartista classe 2006 della Juventus, ha firmato il goal dell’1-1, riportando in carreggiata il Montenegro dopo lo svantaggio maturato al 20’. 

    Schierato titolare, il giovane montenegrino ha calciato con potenza da posizione defilata, facendo passare il pallone tra alcuni avversari prima che si insaccasse in rete. 

    Questo goal interrompe un digiuno che durava dal 13 settembre, quando aveva segnato nel 4-3 contro l’Inter. Il suo rendimento recente in maglia bianconera racconta di quattro panchine consecutive e due brevi apparizioni finali per un totale di 15 minuti, nelle prime gare della gestione Spalletti dopo l’addio di Tudor. 

    Nel corso della sfida contro Gibilterra, Adzic è stato coinvolto anche in un episodio da rigore poi annullato dopo il check del Var, prima di essere sostituito al 66'.

    • Pubblicità

  • KRSTOVIC TORNA AL GOAL

    Il sorpasso definitivo del Montenegro è arrivato poco prima dell’intervallo, quando Nikola Krstovic ha avuto la chance di portare avanti la sua nazionale dal dischetto. 

    Il tiro dell’attaccante non è stato impeccabile, ma il portiere Hankins non è riuscito a trattenere il pallone, che gli è scivolato dietro la schiena finendo in rete in modo rocambolesco. 

    A favorire la marcatura è stata l’acqua accumulata nei pressi della linea di porta: una pozza formatasi per la pioggia battente ha fatto schizzare la sfera verso l’interno della rete. 

    Anche per Krstovic si è trattato del primo goal dal 21 settembre, quando aveva realizzato una doppietta nel 3-0 sul Torino, secondo il riepilogo delle sue recenti prestazioni. 

    Un ritorno al goal tanto utile al Montenegro quanto incoraggiante per l’Atalanta, che attende un segnale di continuità dal suo centravanti.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • JUVENTUS E ATALANTA SORRIDONO

    La rimonta ottenuta in condizioni atmosferiche difficili e con due marcatori attesi da tempo restituisce fiducia alla nazionale di Vucinic. 

    Al tempo stesso, il ritorno al goal di Adzic rappresenta un’indicazione positiva per la Juventus, che osserva la crescita del proprio talento del 2006, mentre la rete di Krstovic offre all’Atalanta un segnale di ripresa del suo centravanti, che nelle ultime settimane era apparso un po’ appannato in fase di finalizzazione.

    Un’ottima notizia per Spalletti e Palladino, che sperano di poter contare sui goal dei due montenegrini alla ripresa del campionato e in vista del tour de force tra Serie A e Champions League che attende le due squadre.