Adeyemi al Napoli, chiesto un super ingaggio: le cifre dell'affare col Borussia Dortmund, c'è già il sostituto

Il club partenopeo non molla la presa e vuole il calciatore del Borussia Dortmund per il dopo-Kvaratskhelia: cifre e dettagli del possibile affare.

Il Napoli non vuole accontentarsi. La sessione di mercato invernale è sul rettilineo finale e la squadra di Antonio Conte guida la classifica di Serie A, ma la dirigenza sta provando a regalare al proprio allenatore gli ultimi due tasselli per rimanere solida in vetta.

Una necessità soprattutto alla luce del vuoto lasciato dalla cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG per 70 milioni di euro.

Sul fronte delle trattative, Antonio Conte continua a mostrarsi sereno in pubblico, pur spingendo con decisione nelle segrete stanze di Castel Volturno.

“A volte mi chiedono cosa manca a questa squadra, ma un vero leader valorizza ciò che ha a disposizione. È su questo che provo a fare la differenza”.

Così ha parlato l’allenatore del Napoli dopo la vittoria in rimonta per 2-1 al Maradona contro la Juventus, che ha consentito agli azzurri di mantenere la leadership solitaria del campionato.

Nella realtà, però, Conte spinge per avere un ulteriore difensore centrale, per liberare Rafa Marín destinato al Villarreal, e soprattutto un nuovo esterno sinistro.