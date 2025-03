Adams o Sanabria: chi è il centravanti titolare del Torino e chi gioca contro il Monza

Il paraguaiano si è ripreso il posto contro il Milan ed è stato decisivo con l'assist a Gineitis. Vanoli: "Abbiamo la fortuna di poterli alternare".

Una sconfitta nelle ultime nove giornate di campionato, ma soprattutto una vittoria rinfrancante dopo troppi pareggi: il Torino sta lentamente provando a togliersi dalla "solita" situazione di metà classifica, ormai un classico degli ultimi anni.

La squadra di Paolo Vanoli ha battuto il Milan sabato scorso nella partita in cui Ché Adams non ha giocato: lo scozzese, vittima di un affaticamento muscolare e in dubbio prima di quella partita, è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti senza fare il proprio ingresso in campo neppure nel secondo tempo.

A guidare l'attacco del Torino è stato così un ex titolare come Antonio Sanabria, in campo dal primo minuto per la prima volta nel nuovo anno: l'ultima era stata il 21 dicembre scorso contro il Bologna. Il paraguaiano ha giocato tutti i 90 minuti contro il Milan.

E così, specialmente dopo il passaggio ormai codificato di Vanoli al 4-2-3-1, il grande dubbio si ripropone: Sanabria o Adams, chi è il centravanti titolare del Torino?