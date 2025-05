Acerbi torna in Nazionale? Pre-convocato dal CT Spalletti per la Norvegia di Haaland, non gioca con l'Italia da novembre 2023

Italia vs Moldavia

Norvegia vs Italia

Il difensore dell’Inter manca dalla Nazionale da novembre 2023, ma Spalletti lo inserisce nella lista pre-Europa: possibile ritorno contro Haaland.

Francesco Acerbi è stato inserito dal commissario tecnico Luciano Spalletti nella lista dei pre-convocati per le prossime partite dell’Italia contro Norvegia e Moldova, valide per la qualificazione al Mondiale.

Il centrale dell’Inter, assente dalla Nazionale da novembre 2023, potrebbe così tornare protagonista in azzurro dopo mesi di esclusione. L’ultima sua presenza risale allo 0-0 contro l’Ucraina, nel ritorno dello spareggio decisivo per Euro 2024.

La sua eventuale convocazione definitiva, però, è ancora da valutare: come spiega La Gazzetta dello Sport, si tratta di una pre-chiamata che rientra nelle nuove regole FIFA, le quali impongono di stilare liste più ampie per facilitare i rapporti con i club.

L'articolo prosegue qui sotto

In ogni caso, l’idea di richiamarlo prende corpo anche per motivi tattici e di emergenza difensiva, oltre che per l'esperienza del giocatore contro attaccanti del calibro di Haaland, che sarà il pericolo numero uno nella trasferta di Oslo.