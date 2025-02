Biglietti ACDC Imola 2025, tagliandi rimasti e prezzo del concerto del 2025: il 20 luglio l'Autodromo accoglie la band australiana

A luglio tornano in Italia gli AC/DC, i biglietti sono in vendita dal febbraio 2025: quanto costano e come acquistarli su Ticketone.

Il Power Up Tour degli AC/DC tocca anche l'Italia. Il 20 luglio in quel di Imola, infatti, Angus Young e compagni suoneranno all'Autodromo per l'unica data prevista nel paese.

Caccia al biglietti per uno dei più attesi eventi musicali del 2025, un anno dopo il concerto degli Acdc in quel di Reggio-Emilia.

A Imola la band hard rock australiana continua a presentare l'ultimo album studio Power Up, pubblicato nel 2020 e ultimo lavoro fin qui del gruppo nato nei primi anni '70 in Australia per volere dei fratelli Angus e Malcom Young (quest'ultimo deceduto in patria nel 2017).