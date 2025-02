Abraham domina contro il suo passato e trascina il Milan: la legge dell'ex condanna la Roma

AC Milan vs Roma

L'attaccante inglese spiana la strada al Milan verso la semifinale Coppa Italia: doppietta decisiva contro la squadra che l'ha scaricato in estate.

Ancora una volta, come da copione, una delle leggi non scritte di questo sport ha presentato il conto, salatissimo per la Roma, nella notte di San Siro.

I giallorossi sono stati sconfitti per 3-1 dal Milan nel quarto di finale di Coppa Italia e le prime due reti di marca rossonera sono state messe a referto da uno dei grandi ex di serata, ovvero Tammy Abraham.

Due fiammate che hanno indirizzato e, di fatto, chiuso la partita con 45 minuti d'anticipo. L'attaccante inglese ha scelto la suggestiva notte contro il suo passato calcistico per mettere a referto la sua prima doppietta milanista. Il tutto con buona pace della Roma che questa sera, probabilmente, lo rimpiangerà un po' di più.