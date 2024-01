Abel Hernandez riparte dal Rosario Central: è ufficiale lo sbarco in Argentina

L'ex Palermo approda al Rosario Central dopo la stagione trascorsa in patria tra le fila del Penarol.

Il Rosario Central ha un nuovo attaccante: si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Abel Hernandez, che in Serie A ha vestito la maglia del Palermo tra il 2009 e il 2013, prima dell'esperienza in B sempre con i rosanero.

Il 33enne uruguaiano si aggrega alla squadra guidata da Miguel Angel Russo, vincitrice dell'ultima edizione della Copa de la Liga Profesional, che ha visto la squadra rosarina trionfare in finale contro il Platense.

Per Hernandez una nuova avventura che segue quella conclusa in patria, dove si è messo in mostra col Penarol.