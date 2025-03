Il diciottenne si svegliava alle 4 del mattino per aiutare l'azienda di famiglia e ora ha un futuro entusiasmante nella difesa di Pep Guardiola.

La maggior parte dei migliori giovani talenti del Manchester City trascorre l'infanzia giocando su campi immacolati, mangiando il cibo migliore e lavorando con i migliori allenatori del settore presso la City Football Academy, una struttura di livello mondiale. Ma l'ultimo entusiasmante giovane talento del City ha avuto un'educazione molto diversa da quella dei suoi futuri compagni di squadra. Abdulai Juma Bah si svegliava alle quattro del mattino in Sierra Leone per consegnare la legna che alimentava il forno del panificio di famiglia. Gli altri giorni aiutava la madre a macinare pollo e pesce per venderli in strada.

Non giocava a calcio su campi in erba sintetica o in palazzetti, ma sulle strade fangose e sassose del suo quartiere, il Congo Market, e le condizioni non erano molto migliori quando iniziò a giocare per club professionistici. Ma il difensore centrale di 1,96 m si è distinto come un diamante grezzo e ha un futuro entusiasmante davanti a sé.

È diventato il primo giocatore della Sierra Leone a giocare nella Liga dopo un periodo brillante, anche se di breve durata, con il Real Valladolid e ora sta giocando nella Ligue 1 con il Lens. Ma lo attendono cose più grandi dopo aver firmato per il City a gennaio, scatenando un'aspra faida tra i campioni della Premier League e la squadra spagnola, che si è sentita defraudata dopo aver perso uno dei giovani difensori centrali più promettenti del calcio.

GOAL vi presenta il ragazzo che è diventato un difensore dominante e che spera di imporsi nella difesa di Pep Guardiola.