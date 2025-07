Abbonamenti Serie A, quali sono i prezzi più alti? Anche 5000 euro per un posto allo stadio nel 25/26

Milan, Inter, Juventus e tutte le big, quanto può costare un abbonamento nella tribuna centrale o d'onore per il 2025/2026? Migliaia di euro.

Assistere ad una partita di Serie A allo stadio, un'esperienza ben diversa rispetto alla visione in tv e streaming. Una questione soggettiva? Certo, come tutto, considerati anche i prezzi sempre più elevati per recarsi nell'impianto della propria squadra del cuore e tutti i costi accessori nella giornata.

I costi degli abbonamenti, in ogni caso, sono accessibili praticamente a tutti, con prezzi ben diversi a seconda del posto scelto. In Serie A si va da poche centinaia di euro per le sottoscrizioni con i club meno in vista, a diverse migliaia per i seggiolini d'elite delle grandi squadre.

Anche la questione del posto è soggettiva per buona parte dei tifosi, che preferiscono recarsi allo stadio per vivere la partita in Curva, nella festa generale tra cori e colori e non in Tribuna con una visuale quasi perfetta a pochi metri dal campo, ma in un'ambiente che spesso viene descritto come teatrale e non sportivo.

A livello di prezzi, però, assistere a una partita di Serie A allo stadio è completamente diverso: in Curva un abbonamento può costare 10 volte in meno rispetto alla Tribuna Centrale, decisamente non accessibile a tutti.