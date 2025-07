Abbonamenti Serie A 25/26: aumenti e conferma dei prezzi, come si sono comportate le 20 squadre

Quanto costano gli abbonamenti per la nuova stagione di Serie A? Alcune squadre hanno scelto di confermare i costi, altre hanno optato per l'aumento.

Stessi salari, costo della vita in continuo aumento. Sempre la solita storia. La spesa, le bollette e gli svaghi, dal prezzo del biglietto per un concerto o per un film al cinema, hanno un prezzo sempre superiore rispetto all'anno scorso, a due anni o tre anni fa. Non fa eccezione ovviamente il mondo del calcio, che propongono abbonamenti a costi sempre più elevati per i tifosi.

Tifosi che nonostante i prezzi non rinunciano all'abbonamento per la propria squadra del cuore, priorità assoluta nella vita di milioni di italiani anno dopo anno. Anche nell'estate 2025/2026 la prima fase di vendita da parte delle venti formazioni di Serie A, tra cui le tre neopromosse Cremonese, Pisa e Sassuolo, ha portato migliaia di tifosi a confermare in fretta e furia il proprio posto nonostante gli aumenti dei vari abbonamenti da Nord a Sud, Centro e Isole.

Il prezzo per vedere le partite di Serie A dal vivo da agosto 2025 a maggio 2026 non è certo per tutte le tasce, ma ogni società offre sconti per varie categorie, nonchè la possibilità di abbonarsi allo stesso costo dello scorso anno evitando gli aumenti che al contrario colpiscono i nuovi sottoscrittori.

I vecchi tifosi che non possono contare su sconti o conferme dello stesso costo di un anno fa girano lo sguardo dall'altra parte, certi che il prezzo più alto deciso dalla propria società valga comunque la pena. Le proteste? Presenti sui social, ma estremamente limitate. Per molti, anche davanti a decine di euro in più, va semplicemente bene così.