Abbonamenti Milan 25/26 prezzi e fasi di vendita: come acquistarli per la nuova stagione

Comincia la vendita degli abbonamenti per il Milan 2025/2026: vediamo come comprarli, quando e costi per la nuova stagione rossonera.

Dopo una stagione 2024/2025 quasi completamente da dimenticare, eccezion fatta per la vittoria della Supercoppa Italiana, il Milan riparte. Lo fa con un nuovo allenatore, Max Allegri, un nuovo ds come Igli Tare e una squadra che sarà largamente modificata in diversi settori del campo in seguito alle diverse cessioni di queste settimane, da Theo Hernandez a Reijnders.

Intanto è partita la campagna abbonamenti per la Serie A 2025/2026 al via a fine agosto, che tra l'altro verrà preceduta dalla partita di Coppa Italia contro il Bari, di fatto il primo incontro ufficiale della nuova annata. Da fine giugno i tifosi del Milan possono acquistare il proprio posto per tutta la stagione al via dopo Ferragosto, con diverse fasi di vendita previste.

Il Milan ha comunicato tutte le modalità per acquistare gli abbonamenti, dalle fasi di vendita ai vantaggio derivanti dalla tessera per l'annata di Serie A 25/26.