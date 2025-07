Abbonamenti Juventus per la Champions 2025: prezzi, fasi di vendita, dove acquistarli online e non

La Juventus ha messo in vendita gli abbonamenti per le quattro partite del girone di Champions League: vediamo costi e in che modo comprarli.

Quattro partite in casa, quattro in trasferta. Tra settembre 2025 e gennaio 2026 la Juventus di Tudor scende in campo per il girone unico di Champions League, quello che nel corso dei prossimi mesi potrebbe aprire alla fase ad eliminazione diretta. Fuori ai playoff 2024/2025, ora la squadra bianconera spera di potersi riscattare in Europa dopo anni deludenti.

Per farlo la Juventus chiama a raccolta i suoi tifosi mettendo in vendita l'abbonamento per le quattro partite casalinghe. Da fine luglio, infatti, i fans di Madama possono acquistare i tagliandi per le gare previste contro formazioni d'elite, e non, d'Europa: con il sorteggio Champions del 31 agosto si conosceranno le varie avversarie in casa e in trasferta.

In attesa dell'evento che disegnerà il girone europeo per le 36 qualificate, i sostenitori della Juventus possono già acquistare l'abbonamento, con la speranza che il sorteggio regali grandi sfide a settembre, ottobre, novembre, dicembre e gennaio.