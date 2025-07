Atalanta-Atalanta Under 23 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Atalanta e l'Under 23 nerazzurra si affrontano in un'amichevole in famiglia: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

Prima uscita stagionale per l'Atalanta, impegnata nella sfida tutta in famiglia contro l'Under 23.

Dopo la chiusura dell'era targata Gian Piero Gasperini, la Dea riparte da Ivan Juric per dare continuità al periodo storico più brillante della sua storia. La Dea, terza nell'ultima Serie A, parteciperà ancora una volta alla Champions League ma lo farà senza il capocannoniere dell'ultima stagione, ovvero Mateo Retegui, trasferitosi in Arabia Saudita dove vestirà la maglia dell'Al-Qadsiah.

L'articolo prosegue qui sotto

Cambio di guida tecnica anche per l'Under 23, protagonista di una grande stagione in Serie C dove si è spinta fino ai playoff: all'uscente Francesco Modesto è subentrato Salvatore Bocchetti.

Tutto su Atalanta-Atalanta Under 23: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.