A un mese dall'esordio il Milan non ha un terzino sinistro: da Estupinan a Brown, i nomi per la fascia

Il 17 agosto il Milan sfiderà il Bari, ora deve correre nel calciomercato in entrata: per la corsia mancina c'è anche Fran Garcia del Real.

17 luglio, 17 agosto. Manca un mese esatto all'inizio della nuova stagione rossonera targata Max Allegri, in cui il Milan non giocherà le coppe europee. Una stagione che inizierà con la sfida di Coppa Italia contro il Bari, per poi continuare con i primi incontri di Serie A. Il countdown dei tifosi è già iniziato, ma i dubbi sulla rosa allestita fin qui dalla dirigenza non sono certo pochi.

Ricci e Modric sono i primi acquisti per il reparto di centrocampo, ma l'attacco continua ad essere pregno di dubbi al pari di una difesa lontanissima da essere quella che verrà utilizzata da Allegri da agosto a maggio.

Quattro settimane separano il Milan dalla prima gara contro il Bari, in cui Tare e Furlani dovranno risolvere la questione terzini. Le corsie esterne di difesa sono quelle maggiormente scoperte e se Jimenez sulla destra ha dimostrato di poter essere titolare, nonostante Allegri preferisca nuovi nomi dal mercato in entatata, a sinistra il vuoto è totale dopo l'addio di Theo Hernandez.