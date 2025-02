A che ora inizia Sanremo 2025 oggi? Gli orari della serata cover, si finirà dopo l'una di notte

Sanremo 2025, gli orari di inizio e fine della quarta serata, quella delle cover: si parte nuovamente poco prima delle 21:00, si chiude dopo l'1:00.

Gli appassionati di musica pop e rap italiana non devono più attendere. Oggi, infatti, continua il Festival di Sanremo, kermesse che anno dopo anno tiene incollati davanti alla tv gli amanti della musica leggera nazionale.

In prima serata, su Rai 1, Sanremo 2025 permetterà a milioni di italiani di seguire il Festival in diretta per la quarta serata di oggi, quella dedicata a duetti e cover.

Ma a che ora comincia Sanremo oggi? Ci saranno diverse ore in compagnia dei 29 artisti che daranno vita alla 75esima edizione che si concluderà domani 15 febbraio.