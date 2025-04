A Barcellona sono pazzi di Szczesny: un locale lo omaggia dedicandogli un panino

Il super rendimento tra i pali ha portato un locale di Barcellona a dedicare un panino a Szczesny: "È ispirato alla sua passione per il fumo".

Con lui in campo il Barcellona non ha mai perso, e anzi continua a sognare la vittoria del 'Triplete': Wojciech Szczesny ci ha messo veramente poco per entrare nel cuore del popolo blaugrana.

Ritiratosi la scorsa estate, in autunno il polacco non è riuscito a resistere alla tentazione portata dalla chiamata del club catalano, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Ter Stegen: dopo un iniziale periodo di adattamento, si è preso il posto da titolare e non lo ha più abbandonato.

Un impatto degno di nota, tale da avere una risonanza importante tra i tifosi: non a caso, come riportato da 'Relevo', un noto locale di Barcellona ha deciso di omaggiarlo chiamando un panino proprio come lui.