Chi è Il Tre, dal calcio al Festival di Sanremo 2024: la passione per l'Inter e i goal in Seconda Categoria

Il 26enne rapper romano parteciperà all'edizione 2024: in passato ha giocato a calcio e nell'annata 2018/2019 ha segnato 15 goal il 2ª categoria.

L’attesa è finita: tutto pronto per la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

A prendere parte alla kermesse musicale, in programma da martedì 6 a sabato 10 febbraio, ci sarà anche Il Tre, cantautore e rapper italiano.

La storia del classe 1997 romano è legata al mondo del calcio, non solo per la sua passione per l’Inter ma per una breve e intensa carriera nelle categorie inferiori.

Guido Luigi Senia, il vero nome di Il Tre, ha militato, infatti, in Seconda Categoria, realizzando ben 15 goal nella stagione 2018/2019.