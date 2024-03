La Roma di Daniele De Rossi non è un'illusione (e ha dimenticato in fretta José Mourinho)

In cinquanta giorni, De Rossi si è messo alle spalle i dubbi per l'esonero di Mourinho e ha riacceso la Roma, vincendo pure 4-0 col Brighton.

A Roma è una bella serata. Lo è, per motivi differenti, e con umori inversamente proporzionali, ovviamente, quando i colori che si riversano per le strade si tingono di giallorosso o di biancoceleste. Oggi lo è per il primo caso.

Cinquanta giorni fa, sicuramente, nessuno avrebbe speso più di una parola "ipotetica" sul cammino europeo della Roma con Daniele De Rossi in panchina.

Troppo "fresco", era, il ricordo del cammino della passata stagione in Europa League: persino quello dell'anno precedente in Conference League.

Dopo la partita col Brighton, però, tutto appare più chiaro: no, la Roma di DDR non è un'illusione. Non può esserlo: e, per i tifosi giallorossi, non vuole esserlo.