La Repubblica - De Laurentiis non vuole giocare Fiorentina-Napoli venerdì 17 maggio: possibile rinvio

Scenario inaspettato: il presidente della Lega Serie A Casini avrebbe telefonato alla Fiorentina per spostare il match.

Nella storia del campionato di Serie A si sono susseguiti molti eventi degni di nota: a volte, ad esempio, è capitato che alcune partite venissero spostare per cause di forza maggiore, o per motivi organizzativi.

Il caso di Fiorentina-Napoli, però, potrebbe "far scuola" e creare un precedente: perché secondo quanto riportato da "La Repubblica" la gara valida per la 37esima giornata del massimo campionato potrebbe slittare.

Il motivo? Aurelio De Laurentiis sembrerebbe contrario a far scendere in campo la sua squadra... venerdì 17.