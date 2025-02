Empoli-Milan 0-2, pagelle e tabellino: Pulisic spacca il match, Gimenez si presenta, Leao da bomber, Marianucci ingenuo

I cambi di Sérgio Conceição fanno la differenza: entrano nella ripresa e segnano Leao e l’uomo più atteso, Santiago Gimenez. Due assist per Pulisic.

Sono tre punti importantissimi in chiave qualificazione Champions League quelli ottenuti dal Milan sul campo dell’Empoli. Una vittoria sofferta, arrivata grazie all’impatto dei cambi: dalla panchina entrano Leao, Gimenez e Pulisic e spaccano il match, con i primi due in goal e l’americano autore di due assist.

Sérgio Conceição lascia fuori Leao e Pulisic, nel 4-4-2 iniziale spazio a Jimenez a sinistra e Musah a destra, con Joao Felix titolare al fianco di Abraham. Già all’8’ i rossoneri protestano per un intervento al limite di Cacace su Walker a centrocampo: l’arbitro però non prende provvedimenti. Milan che fa tanto possesso palla, ma la manovra è troppo lenta per impensierire un Empoli bene organizzato. Joao Felix ci prova dal limite dall’area, ma ad andare a un passo dal vantaggio sono i toscani: al 29’, infatti, Colombo colpisce il palo con una conclusione a giro con Maignan battuto.

Nella ripresa Sérgio Conceição manda in campo Gimenez, Leao e Pulisic (lasciando in campo anche Joao Felix) ma i rossoneri si ritrovano subito a fare i conti con l’espulsione per doppio giallo di Tomori al 55’. Tante le proteste rossonere, visto che a inizio azione c'era fuorigioco. Undici minuti più tardi la parità numeri si ristabilisce per il rosso a Marianucci, arrivato per un fallo (ravvisato dal Var) di reazione su Gimenez: ingenuità che l'Empolo paga a caro prezzo. Due minuti più tardi il Milan passa in vantaggio: Pulisic crossa da destra, Leao stacca di testa e fa 1-0. Al 76’ arriva il raddoppio firmato dall’uomo più atteso: Santiago Gimenez. Il messicano riceve da Pulisic e con un preciso sinistro a giro supera Vasquez. Joao Felix ha l’occasione per il tris, ma il suo scavetto trova attento il portiere dell’Empoli. Per il Milan sono tre punti importantissimi.